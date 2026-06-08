В ВСУ признали, что оборона Константиновки не будет бесконечной

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом и каждый квартал становится почти невозможно. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на нее давят круглосуточно и без перерывов», — приводит его слова украинское издание «Страна».