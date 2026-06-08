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В ВСУ признали, что оборона Константиновки не будет бесконечной

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украинская оборона в городе Константиновке в подконтрольных Киеву районах ДНР может начать «сыпаться» под беспрерывными ударами. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

Источник: Reuters

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом и каждый квартал становится почти невозможно. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на нее давят круглосуточно и без перерывов», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что оперативно-тактическая ситуация для ВСУ в Константиновке усугубилась, это вынуждает Киев отступать на запасные позиции. По его словам, у украинских войск в данном районе увеличились санитарные и безвозвратные потери.