В ВСУ признали, что оборона Константиновки в ДНР начнет сыпаться

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на нее давят круглосуточно и без перерывов», — заявил он, его слова приводит украинское издание «Страна».