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Небензя назвал один фактор, который препятствует началу переговоров с Украиной: речь о хамстве Киева

Небензя: хамство Киева препятствует началу мирных переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Россия не может говорить о переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, пока Киев продолжает использовать язык хамства и ультиматумов. На это указал поспред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Россия стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию и считает неприемлемой как имитацию переговоров, так и разыгрываемые Киевом на публику спектакли.

«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится», — сказал Небензя.

Также Небензя объяснил, почему Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта с РФ в то время, как народ Украины страдает всё больше.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС считает преждевременным начало переговоров с Россией по Украине, так как Киев ещё не готов к этому процессу.

Напомним, состоявшиеся накануне переговоры в Лондоне завершились договоренностью о производстве оружия для Киева.

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