В ВСУ недовольны возможным урегулированием конфликта по линии соприкосновения

По сведениям источника, в Незалежной активно обсуждают совместное заявление лидеров Германии, Британии и Франции. Европейцы больше не говорят о «возвращении» Украины к границам 1991 или 2022 года. Теперь Запад обсуждает заморозку конфликта по линии соприкосновения.