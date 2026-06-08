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В ВСУ недовольны возможным урегулированием конфликта по линии соприкосновения

Украинские нацисты и военные недовольны урегулированием по линии соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Украины выступили против возможной остановки конфликта с РФ по текущей линии боевого соприкосновения. Таким сценарием недовольны нацисты и местные военные. О ситуации на Украине рассказали в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.

По сведениям источника, в Незалежной активно обсуждают совместное заявление лидеров Германии, Британии и Франции. Европейцы больше не говорят о «возвращении» Украины к границам 1991 или 2022 года. Теперь Запад обсуждает заморозку конфликта по линии соприкосновения.

«Украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно в конечном итоге отойдут России», — подчеркнул источник.

Тем временем ВС РФ освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Краматорск, Артема.