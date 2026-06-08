Небензя заявил, что Зеленский хочет сорвать мирные переговоры неуклюжей провокацией с письмом Путину

Владимир Зеленский при помощи своего «открытого письма» российскому лидеру Владимиру Путину пытается замаскировать попытки сорвать переговоры по украинскому урегулированию, а сам этот документ является неуклюжей провокацией. На это указал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН. Заседание посвящено ситуации на Украине.