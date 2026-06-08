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Небензя заявил, что Зеленский хочет сорвать мирные переговоры неуклюжей провокацией с письмом Путину

Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского Путину.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский при помощи своего «открытого письма» российскому лидеру Владимиру Путину пытается замаскировать попытки сорвать переговоры по украинскому урегулированию, а сам этот документ является неуклюжей провокацией. На это указал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН. Заседание посвящено ситуации на Украине.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — заявил российский дипломат.

Также Небензя подчеркнул, что Россия не может говорить о переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, пока Киев продолжает использовать язык хамства и ультиматумов.

Напомним, Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором утверждает, что хочет переговоров. Подробности здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU собрал реакции на письмо Зеленского в России и на Западе и выяснил, что не так с этим посланием.

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