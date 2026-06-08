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«Конфликт развивается по спирали эскалации»: в Китае призвали Киев и Москву к переговорам

Зампостпреда Китая Лэй: военные методы не приведут к миру на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 июня, проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Переговоры между Москвой и Киевом временно приостановлены. Однако военные методы не способны принести мир. Такое мнение выразил зампостпреда Китая при ООН Сунь Лэй.

Дипломат признал сложность лежащих в основе конфликта проблем. При этом он призвал стороны к переговорам. Дипломат считает, что Москве и Киеву необходимо проявить сдержанность для урегулирования всех спорных вопросов.

«Конфликт развивается по спирали эскалации. Однако одна истина остается неизменной: военные средства не способны принести мир», — сказал Сунь Лэй.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта. Он добавил, что ситуация на Украине становится «всё хуже и хуже».

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