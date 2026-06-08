В понедельник, 8 июня, проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Переговоры между Москвой и Киевом временно приостановлены. Однако военные методы не способны принести мир. Такое мнение выразил зампостпреда Китая при ООН Сунь Лэй.
Дипломат признал сложность лежащих в основе конфликта проблем. При этом он призвал стороны к переговорам. Дипломат считает, что Москве и Киеву необходимо проявить сдержанность для урегулирования всех спорных вопросов.
«Конфликт развивается по спирали эскалации. Однако одна истина остается неизменной: военные средства не способны принести мир», — сказал Сунь Лэй.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта. Он добавил, что ситуация на Украине становится «всё хуже и хуже».