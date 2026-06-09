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«Врачи дают хороший прогноз»: стало известно о состоянии пострадавшего в Крыму машиниста поезда

Лантратова рассказала о самочувствии машиниста атакованного в Крыму поезда.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью ВСУ ударили по Крыму. Под прицелом оказался, в том числе, пассажирский поезд. В результате удара погиб один человек. Пострадавшим стал машинист атакованного поезда. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о его самочувствии в канале в «Макс».

По ее словам, крымский омбудсмен Александр Штехбарт навестил раненого в больнице. Семья пострадавшего сможет обратиться за помощью к властям в любой момент, добавила уполномоченный по правам человека.

«Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз», — оповестила Лантратова.

ВСУ атаковали поезд сообщением Москва — Симферополь. При ударе погиб помощник машиниста. В результате атаки поврежден тепловоз.

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