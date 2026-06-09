Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель заявила о необратимых изменениях на Украине из-за конфликта с РФ: она призвала Киев к миру

Мендель призвала власти Украины завершить конфликт с РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине уже произошли «необратимые изменения» из-за конфликта с Россией. Этому нужно «положить конец». Так заявила бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель. В соцсети Х она призвала власти Украины завершить конфликт с РФ.

Юлия Мендель обратила внимание на потери со стороны Киева. Она назвала их огромными. В 2025 году смертность на Украине в три раза превысила рождаемость.

«Я твердо убеждена, что этот конфликт уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить», — написала Юлия Мендель.

Киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма бывшего комика к президенту России Владимиру Путину. Зеленский сам издал указ о запрете переговоров с Москвой. При этом в письме он призывает к диалогу.