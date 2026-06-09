На Украине уже произошли «необратимые изменения» из-за конфликта с Россией. Этому нужно «положить конец». Так заявила бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель. В соцсети Х она призвала власти Украины завершить конфликт с РФ.
Юлия Мендель обратила внимание на потери со стороны Киева. Она назвала их огромными. В 2025 году смертность на Украине в три раза превысила рождаемость.
«Я твердо убеждена, что этот конфликт уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить», — написала Юлия Мендель.
Киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма бывшего комика к президенту России Владимиру Путину. Зеленский сам издал указ о запрете переговоров с Москвой. При этом в письме он призывает к диалогу.