Мендель заявила о необратимых изменениях на Украине из-за конфликта с РФ: она призвала Киев к миру

Киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма бывшего комика к президенту России Владимиру Путину. Зеленский сам издал указ о запрете переговоров с Москвой. При этом в письме он призывает к диалогу.