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На Украине назвали условия ЕС по урегулированию заведомо неприемлемыми для РФ

В Киеве считают, что РФ отвергнет условия урегулирования, согласованные Зеленским и ЕС в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

На встрече Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС в Лондоне были согласованы заведомо неприемлемые для России условия урегулирования конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему, “как предложить России прекратить конфликт, чтоб она точно от этого отказалась”, — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС считает преждевременным начало переговоров с Россией по Украине, так как Киев ещё не готов к этому процессу.

Напомним, состоявшиеся накануне переговоры в Лондоне завершились договоренностью о производстве оружия для Киева.

По этому поводу в посольстве РФ заявили, что ЕС боится мира с Россией больше, нежели конфликта, так как милитаризация выгодна странам Европейского союза.

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