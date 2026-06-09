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Кулеба счёл чушью заявления о якобы переломном моменте в конфликте на Украине

Кулеба не верит в планы ВСУ якобы «добежать до Кремля».

Источник: Комсомольская правда

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что в конфликте с РФ якобы наступает некий «переломный момент». Он призвал НАТО укреплять оборону Незалежной. Бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба назвал чушью утверждения о якобы переломном моменте в украинском конфликте. Его процитировал Insider UA.

Дмитрий Кулеба прокомментировал планы ВСУ якобы «добежать до Кремля». Он отнесся к ним скептически. Экс-глава МИД Украины не поверил в вероятность такого сценария.

Дмитрий Кулеба напомнил о тяжелой для Незалежной зиме. Он считает, что в ноябре Киев снова вернется к нарративу о том, как Украине пережить холода.

Андрей Сибига между тем заявил, что по окончании конфликта киевские власти ограничат возможность въезда россиян в страну. Он утверждает, что граждане РФ не смогут посещать Украину без спецразрешения, визы, верификации и так далее.

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