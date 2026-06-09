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Небензя рассказал об ударах ВС РФ по Киеву: вот что стало целями российских военных

Постпред Небензя: российская армия ударила по десяти предприятиям ВПК в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС РФ поразили десять предприятий ВПК на территории Киева. В том числе, на объектах изготавливали ударные беспилотники. Такими данными поделился постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза 8 июня.

Дипломат оповестил, что целями также стали украинские военные аэродромы. Как уточнил постпред РФ, ВС России бьют по связанным с ВСУ объектам высокоточным оружием.

«За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», — проинформировал Василий Небензя.

Российский постпред добавил, что ситуация на Украине «становится все хуже и хуже». Он назвал обстановку в стране уничтожением мирного народа. По словам дипломата, Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта с Россией.

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