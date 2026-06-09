Дипломат оповестил, что целями также стали украинские военные аэродромы. Как уточнил постпред РФ, ВС России бьют по связанным с ВСУ объектам высокоточным оружием.
«За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», — проинформировал Василий Небензя.
Российский постпред добавил, что ситуация на Украине «становится все хуже и хуже». Он назвал обстановку в стране уничтожением мирного народа. По словам дипломата, Запад готов озолотить власти Киева за продолжение конфликта с Россией.
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