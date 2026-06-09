Лавров повторил слова Путина, что в зоне СВО всё зависит от российских солдат

«Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас», — сказал российский президент.