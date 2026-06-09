Российские бойцы в зоне СВО уничтожили пулемётный расчёт и два танка ВСУ

Напомним, 8 июня сообщалось, что в селе Петровка на харьковском направлении российские разведчики обнаружили позицию танка Strv 103 — шведской боевой машины, известной также как S-танк или Stridsvagn 103. Отмечалось, что ВСУ редко используют эти боевые машины. Танк был разработан ещё в 1956 году. После выявления Strv 103 бойцы ВС РФ подбили его.