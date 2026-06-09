Танковое подразделение Вооружённых сил России, которым командует лейтенант Вадим Ударцев, уничтожило в зоне спецоперации пулемётный расчёт, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и два танка украинских формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.
На одном из важных тактических направлений СВО бойцы этого соединения осуществляли огневую поддержку наступающих российских штурмовых отрядов. Сначала танкисты ВС РФ смогли ликвидировать пулемётный расчёт и ПТРК вражеских сил.
В ответ на их уничтожение ВСУ отправили два танка в указанное место. Грамотные приказы лейтенанта Ударцева и умелые действия российских танкистов помогли обезвредить технику украинских формирований. Это помогло штурмовым отрядам ВС России без потерь занять более выгодные рубежи на линии боевого соприкосновения.
Напомним, 8 июня сообщалось, что в селе Петровка на харьковском направлении российские разведчики обнаружили позицию танка Strv 103 — шведской боевой машины, известной также как S-танк или Stridsvagn 103. Отмечалось, что ВСУ редко используют эти боевые машины. Танк был разработан ещё в 1956 году. После выявления Strv 103 бойцы ВС РФ подбили его.