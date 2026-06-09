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ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали переброску резервов противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ходе воздушной разведки вдоль линии боевого соприкосновения и в ближайших тылах противника были вскрыты маршруты переброски вражеских резервов.

«Часть боевых машин поражалась нашими операторами в ходе “свободной охоты”. Для гарантированного уничтожения техники на скрытных маршрутах также активно применялась тактика засад: ударные беспилотники заранее размещались на дорогах и переводились в режим ожидания цели. На участках путей выдвижения были уничтожены несколько боевых бронированных машин “Козак”, бронеавтомобили HMMWV, а также автомобильная техника с живой силой внутри», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в итоге резервы и техника ВСУ были уничтожены до выхода на рубежи развертывания. «Боевая работа расчетов БПЛА пресекла попытку накопления сил, лишив противника возможности перейти в контратаку на данном участке фронта», — пояснили там.

Кроме того, в министерстве сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 39-й бригады 68-го гвардейского корпуса группировки войск «Восток» нанес огневое поражение по скоплению живой силы противника. «В результате нанесенного поражения попытка оборудования передовых укрытий сорвана. Скопление живой силы националистов ликвидировано», — проинформировали там.

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