ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

В ходе воздушной разведки вдоль линии боевого соприкосновения и в ближайших тылах противника были вскрыты маршруты переброски вражеских резервов.
«Часть боевых машин поражалась нашими операторами в ходе “свободной охоты”. Для гарантированного уничтожения техники на скрытных маршрутах также активно применялась тактика засад: ударные беспилотники заранее размещались на дорогах и переводились в режим ожидания цели. На участках путей выдвижения были уничтожены несколько боевых бронированных машин “Козак”, бронеавтомобили HMMWV, а также автомобильная техника с живой силой внутри», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в итоге резервы и техника ВСУ были уничтожены до выхода на рубежи развертывания. «Боевая работа расчетов БПЛА пресекла попытку накопления сил, лишив противника возможности перейти в контратаку на данном участке фронта», — пояснили там.
Кроме того, в министерстве сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 39-й бригады 68-го гвардейского корпуса группировки войск «Восток» нанес огневое поражение по скоплению живой силы противника. «В результате нанесенного поражения попытка оборудования передовых укрытий сорвана. Скопление живой силы националистов ликвидировано», — проинформировали там.