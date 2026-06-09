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ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки 9 терминалов Starlink

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 9 терминалов Starlink, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено девять антенн связи и БПЛА, девять терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты шесть беспилотников противника», — сказал Астафьев.

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