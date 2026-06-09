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ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» 8 станций спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 8 станций спутниковой связи Starlink и 30 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток уничтожены восемь станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 30 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.

По его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.

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