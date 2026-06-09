БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндажи ВСУ на дистанции в 20 км

«Один из расчетов беспилотных летательных аппаратов “Молния-2” в ходе выполнения боевых задач нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным блиндажам противника на расстояние более 20 км. В результате попадания все цели были полностью уничтожены», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, одновременно наступая на нескольких направлениях.
«Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — добавили там.