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БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндажи ВСУ на дистанции в 20 км

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотника самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил замаскированные блиндажи и живую силу противника на расстоянии в 20 км в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Один из расчетов беспилотных летательных аппаратов “Молния-2” в ходе выполнения боевых задач нанес точный удар по заранее разведанным укрепленным блиндажам противника на расстояние более 20 км. В результате попадания все цели были полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, одновременно наступая на нескольких направлениях.

«Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — добавили там.

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