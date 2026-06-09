Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с позиции в Красноармейске

«Расчет САУ 2С19 “Мста-С” 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на днепропетровском направлении СВО. Стрельба велась с боевой позиции, находящейся непосредственно в районе недавно освобожденного города Красноармейска ДНР», — говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, дистанция до цели составляла порядка 20 км.
Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки войск «Центр».