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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с позиции в Красноармейске

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет САУ 2С19 “Мста-С” 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на днепропетровском направлении СВО. Стрельба велась с боевой позиции, находящейся непосредственно в районе недавно освобожденного города Красноармейска ДНР», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, дистанция до цели составляла порядка 20 км.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки войск «Центр».

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