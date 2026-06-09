Меркурис рассказал о панике на Украине из-за недавнего удара «Орешника»

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия против целей на Украине не проводила ни одного боевого применения системы «Орешник» в полном смысле этого слова. Глава государства обратил внимание, что последний удар этим комплексом нанесли по «сараю» на Украине в испытательных целях.