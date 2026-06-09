Меркурис рассказал о панике на Украине из-за недавнего удара «Орешника»

В результате недавнего удара ракетного комплекса «Орешник» по Украине паника охватила представителей киевского режима в Одессе, где ВСУ спешно пытаются возвести оборонительные укрепления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он отметил, что ситуация для украинских формирований продолжает ухудшаться. Эксперт убеждён, что армии киевского режима приходится беспокоиться из-за новых ударов «Орешника».
«Они увидели, какой эффект “Орешник” оказал на этот укрепленный район, и забили тревогу», — рассказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик убеждён, что применение указанного ракетного комплекса делает безуспешными любые попытки ВСУ быстро окопаться под Одессой. По его словам, создание укреплений говорит о том, что киевский режим ожидает возможного наступления Вооружённых сил России на упомянутый город.
«Но теперь украинцы видят, что у России есть комплекс “Орешник”, которые разнесут в щепки эти укрепления», — подчеркнул эксперт.
Также подчёркивается, что риск потери ВСУ контроля над Одессой отражает пессимистичные настроения украинских властей.
Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия против целей на Украине не проводила ни одного боевого применения системы «Орешник» в полном смысле этого слова. Глава государства обратил внимание, что последний удар этим комплексом нанесли по «сараю» на Украине в испытательных целях.