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Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Система ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем канале в «Максе».

Позже Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА.

Таким образом, с начала суток на подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника.

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