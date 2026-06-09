Эвакуированный в Россию житель Сопычи рассказал, что два года жил без света

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жители населенного пункта Сопычь в Сумской области в течение двух последних лет жили без электричества и воды. Об этом ТАСС рассказал эвакуированный в Россию житель села.
«Там моего села уже нет. Там все разбито. Ни света, ни воды. Вот как начались [боевые действия], два года [не было света и воды]», — сказал он.
По его словам, местные жители, прежде чем покинуть свои дома, выпускали на волю весь домашний скот.
Согласно информации Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сопычью. Военнослужащие группировки «Север» освободили более 300 зданий и подвальных помещений.