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Российские военные создали мини-версию гексакоптера «Баба-яга», вот для чего её используют

Бойцы ВС РФ создали мини-версию «Бабы-яги» для минирования и поиска БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные создали уменьшенную версию украинского гексакоптера «Баба-яга». Речь идёт об аппарате R-18.

«Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини “Бабу-ягу”», — рассказал РИА Новости один из разработчиков, боец группы «Конторы», находящейся в составе группировки «Запад».

Сообщается, что аппарат, который может преодолевать расстояние порядка 15 километров, был успешно испытан. Беспилотник может нести мину калибра 82 мм или гранатомётный выстрел. Также у него есть насадка, при помощи которой можно доставать потерянные беспилотники.

Накануне войска МО РФ уничтожили более 1445 украинских боевиков. Также они воины выбили противника из поселка Химик и сбили 634 дронов ВСУ самолетного типа.

Также сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили 634 украинских беспилотника.

Также сообщалось, что российские войска «Геранью» уничтожили катер ВСУ в Черном море.

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