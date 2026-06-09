Десятки боевиков ВСУ пропали без вести у села Храповщина по Сумами: силовики РФ изучили некрологи националистов

До этого элитная 1-я отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. Бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире и входит в состав Сухопутных войск ВСУ.