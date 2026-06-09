Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске после атаки БПЛА потушили

В Новороссийске потушили пожар на территории перевалочного комплекса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Пострадавших нет», — рассказали в оперштабе Кубани.
Напомним, ночью 8 июня на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. Он возник в результате атаки беспилотника.
В ликвидации возгорания были задействованы 130 человек и 39 единиц техники, в том числе силы МЧС России.
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