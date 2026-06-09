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Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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