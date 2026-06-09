Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ — движение перекрыто

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — написал он в МАКС.
Глава региона добавил, что въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам — через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».
Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.