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Чонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ — движение перекрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. Украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — написал он в МАКС.

Глава региона добавил, что въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам — через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме.

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