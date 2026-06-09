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Сальдо: мост в районе Чонгара получил повреждения после атаки дронов ВСУ

ВСУ ударили по мосту в Херсонской области ночью 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

После ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины на Херсонскую область повреждения получил мост в районе Чонгара на границе с Крымом. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — написал он.

Областные власти советуют водителям передвигаться по альтернативным маршрутам через Армянск и Перекоп.

Напомним, силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над регионами страны 140 украинских беспилотников ночью 9 июня.

Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе замечены украинские дроны. В городе объявили режим воздушной угрозы. ВСУ пытались нанести удары беспилотниками. Оперативно было перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Кроме того, в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь.

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