«Сюда приезжаешь как домой»: бойцы СВО рассказали в Челнах о спасении товарищей и поддержке тыла

«Был стрелковый бой. Также нас атаковали. Он ранен был. И я его на точку эвакуации вытащил. Точка эвакуации находилась в восьми километрах от линии соприкосновения. Оттуда я его на себе вытягивал. Спас благополучно. Товарищ жив», — вспоминает боец.