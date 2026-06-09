«Сюда приезжаешь как домой»: бойцы СВО рассказали в Челнах о спасении товарищей и поддержке тыла

Вместе с грузом в расположение своих подразделений вернулись и военнослужащие, которые во время отпуска побывали в автограде, встретились с волонтерами и поблагодарили жителей за постоянную поддержку.
Четверо бойцов приехали в Челны из разных регионов страны. У каждого своя история, свой путь на фронт и свои воспоминания о службе. Но сегодня их объединяет одно — участие в специальной военной операции и защита интересов России.
Военнослужащий с позывным Малыш родом из Тамбова. В зоне СВО он находится с октября 2022 года. Среди его личных вещей есть особенный оберег — подарок от родителей спасенного товарища.
«Это от родственников спасенного товарища подарок. За спасение его жизни. До того я был пехотинцем, штурмовиком и спас товарища», — рассказал военнослужащий.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
По его словам, тот бой произошел в 2023 году во время освобождения Макеевки.
«Был стрелковый бой. Также нас атаковали. Он ранен был. И я его на точку эвакуации вытащил. Точка эвакуации находилась в восьми километрах от линии соприкосновения. Оттуда я его на себе вытягивал. Спас благополучно. Товарищ жив», — вспоминает боец.
На передовой военнослужащим приходится заботиться не только друг о друге. Особое место в жизни подразделений занимают животные, которые становятся для бойцов настоящими друзьями.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
Военнослужащий с позывным Студент рассказал, что в их подразделении живут две собаки, которых взяли еще маленькими щенками.
«У нас две собаки. Небольшими щенками взяли. Они сейчас бегают, охраняют. На КПП поставили будочку, меняем их периодически. Кормим их, лечим, ездили в ветклинику, таблетки покупали. Сейчас бегают», — рассказал он.
По словам военнослужащего, питомцы помогают нести службу и одновременно становятся источником положительных эмоций.
«Поднимают настроение: играешься с ними, гладишь. Интересно смотреть на них, как маленькие растут, между собой играют, бегают», — отметил боец.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
О первом серьезном боестолкновении рассказал военнослужащий с позывным Лютый из Тамбовской области.
«Краснолиманское направление, 2024 год, под Невским. Мы штурмовали опорный пункт. Вдвоем шли по посадке. На определенном участке прилетел дрон-камикадзе, меня ранило в ногу. Потом госпиталь», — рассказал он.
После лечения военнослужащий вернулся в свое подразделение и продолжил службу.
Еще один участник встречи — боец с позывным Нестер из Смоленска. Несмотря на то что его родной город находится за сотни километров от Татарстана, Набережные Челны он называет своим вторым домом.
«Сюда уже приезжаешь как к себе домой, грубо говоря. Встречают, узнают. Женщины относятся, наверное, как к сыну родному. Я здесь частый гость в последнее время. Поддержка Челнов неоценима: всегда полная машина. Вывозим стройматериалы, тем более мы постоянно строимся», — рассказал военнослужащий.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
Потребности бойцов хорошо знают и волонтеры. При формировании очередной гуманитарной отправки они собрали не только строительные материалы и техническое оборудование, но и домашние угощения.
Как рассказала волонтер инициативной группы «ZOV Мы Vместе» Светлана Гурлева, в состав груза вошли стройматериалы, емкости для жидкостей, камеры наблюдения, провода и маскировочные сети.
«Благодаря нашим друзьям из Заинска, Набережных Челнов, Тамбова, Нижнего Новгорода собрали стройматериалы, кубовые емкости для воды и других жидкостей, видеокамеры для наблюдения, провода, маскировочные сети. Все это уйдет в подразделение», — сообщила она.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
Кроме того, бойцам передали домашние медово-имбирные пряники и свежую выпечку, чтобы они чувствовали заботу и поддержку земляков даже вдали от дома.
Глава администрации Центрального района Набережных Челнов Фидарис Хабибуллин отметил, что помощь военнослужащим остается важным направлением работы города.
«Город Набережные Челны и Центральный район продолжают помогать нашим бойцам, которые мужественно защищают Родину. Периодически отправляем гуманитарную и шефскую помощь в зону проведения специальной военной операции. Сегодня мы отправляем уже пятую в этом году партию помощи», — сказал он.
Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой.
После встречи военнослужащие отправились в путь. Их маршрут проходит через Нижний Новгород, где бойцов также ждут волонтеры и активисты с очередной гуманитарной помощью.
Уезжая, военнослужащие пообещали обязательно вернуться в Набережные Челны. А волонтеры и жители автограда заверили, что к следующей встрече подготовят для них новую партию необходимого груза.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.