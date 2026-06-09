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Мирошник: за неделю более 40 жителей России погибли из-за ударов ВСУ

Киев продолжает пытаться атаковать гражданские объекты.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года киевский режим усилил атаки на обычных россиян, за последнюю неделю от ВСУ погибли 43 мирных жителя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли», — рассказал Мирошник в своем еженедельном докладе журналистам РИА Новости.

Посол сообщил, что с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили более 4700 боеприпасов по гражданским объектам в России. Самым трагическим инцидентом стал удар по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в ДНР, унесший жизни восьми человек.

При этом МИД РФ возмущен, что Запад никак не реагирует на преступные действия киевского режима. Факты терактов старательно замалчиваются. Только после больших усилий России мировое сообщество осудило удар по общежитию колледжа в Старобельске.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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