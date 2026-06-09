Мирошник: за неделю более 40 жителей России погибли из-за ударов ВСУ

Посол сообщил, что с 1 по 7 июня украинские вооруженные формирования выпустили более 4700 боеприпасов по гражданским объектам в России. Самым трагическим инцидентом стал удар по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в ДНР, унесший жизни восьми человек.