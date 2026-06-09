В частном секторе Джубги упали обломки БПЛА

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание двух частных домов. В данный момент на месте происшествия работают пожарные, оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что над территорией Республики Крым и других регионов России ликвидировали 140 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. БПЛА также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше