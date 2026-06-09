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ВСУ продолжают атаки на мост в районе Чонгара: с какой целью

Сальдо: ВСУ атакуют мост на границе с Крымом, чтобы создать проблемы людям.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области и Крыма, стремясь нарушить транспортное сообщение и создать трудности для передвижения людей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, объект вновь получил повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников. «Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей», — написал губернатор в «Максе».

Напомним, в минувшее воскресенье, 7 июня, Сальдо сообщал об ударе по мосту в районе Чонгара. После атаки движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно приостановлено. На следующий день движение удалось возобновить, однако с рядом ограничений.

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