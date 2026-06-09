ПВО и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотников в Севастополе

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что уже уничтожено 8 БПЛА.
Вражеские беспилотные летательные аппараты сбиты в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент.
«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал глава города.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше