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ПВО и мобильные огневые группы сбили 8 беспилотников в Севастополе

Военные продолжают отражать атаку ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что уже уничтожено 8 БПЛА.

Вражеские беспилотные летательные аппараты сбиты в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал глава города.

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