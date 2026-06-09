ВСУ за сутки потеряли свыше 115 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.