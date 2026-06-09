В Азовском море обнаружены тела еще двух моряков, погибших из-за атаки БПЛА

Инцидент произошел 5 июня при атаке на два сухогруза в акватории Таганрогского залива. По официальным данным, в результате погибли пять человек: четверо граждан Азербайджана и один гражданин России.
Часть пострадавших была доставлена в Ейск. Два иностранных моряка — Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов — выписаны из больницы после лечения. Еще двое граждан Азербайджана находятся в удовлетворительном состоянии и завершат лечение в ближайшее время.
Около 20 членов экипажей, не получивших ранений, размещены в гостиницах Ейска и ожидают репатриации.
По данным властей, всего на судах находились преимущественно граждане Азербайджана, часть экипажа — граждане России. Расследование обстоятельств атаки продолжается.