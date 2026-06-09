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В Азовском море обнаружены тела еще двух моряков, погибших из-за атаки БПЛА

В Азовском море обнаружены тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на суда в Таганрогском заливе. Об этом сообщает МИД Азербайджана. Ранее спасатели нашли тела двух других погибших.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инцидент произошел 5 июня при атаке на два сухогруза в акватории Таганрогского залива. По официальным данным, в результате погибли пять человек: четверо граждан Азербайджана и один гражданин России.

Часть пострадавших была доставлена в Ейск. Два иностранных моряка — Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов — выписаны из больницы после лечения. Еще двое граждан Азербайджана находятся в удовлетворительном состоянии и завершат лечение в ближайшее время.

Около 20 членов экипажей, не получивших ранений, размещены в гостиницах Ейска и ожидают репатриации.

По данным властей, всего на судах находились преимущественно граждане Азербайджана, часть экипажа — граждане России. Расследование обстоятельств атаки продолжается.

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