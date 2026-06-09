ВС России поразили склады боеприпасов и объекты ТЭК, используемые ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — добавили в МО РФ.