В Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам

«Терроризм уже официально введен в рамках государственной политики на Украине. Они бьют по объектам инфраструктуры во время высокого сезона, когда люди едут на отдых. Простые, мирные люди. Бьют специально по курортным зонам сейчас, когда люди массово едут отдыхать», — заявил парламентарий.