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В Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам

ВСУ специально наносят удары по инфраструктурным объектам, которые особенно активно используются в отпускной сезон. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» удары по мосту в районе Чонгара.

Источник: РИА "Новости"

«Терроризм уже официально введен в рамках государственной политики на Украине. Они бьют по объектам инфраструктуры во время высокого сезона, когда люди едут на отдых. Простые, мирные люди. Бьют специально по курортным зонам сейчас, когда люди массово едут отдыхать», — заявил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что в Киеве надеются таким образом вызвать общественное недовольство внутри России, но парадоксально достигается обратный эффект.

«Все эти удары доставляют людям неудобства, но никаких недовольств они не дождутся. Это только вызывает озлобление нашего народа против Зеленского, но не наоборот», — заключил депутат.

Мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

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