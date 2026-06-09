Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака ВСУ на Севастополь — ранен человек и горит жилой дом и лес

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке украинских дронов на Севастополь. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.

По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

«В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — написал он в МАКС.

Кроме того, добавил Развожаев, в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше