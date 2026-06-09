Атака ВСУ на Севастополь — ранен человек и горит жилой дом и лес

В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.
По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.
«В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — написал он в МАКС.
Кроме того, добавил Развожаев, в районе Ласпи после падения БПЛА горит лес, на месте работают экстренные службы.