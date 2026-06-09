«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 боевиков, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО и три станции радиоэлектронной разведки.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили свыше 115 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, 18 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 325 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
«Восток» атакует противника в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Лесное, Неженка и Любицкое Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиабомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 551 БПЛА самолетного типа.