Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 9 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 240 военнослужащих и 17 автомобилей.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Святогорск ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 боевиков, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО и три станции радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили свыше 115 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, 18 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 325 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

«Восток» атакует противника в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Лесное, Неженка и Любицкое Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиабомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 551 БПЛА самолетного типа.