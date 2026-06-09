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Военкор Коц оценил продвижение ВС РФ в Константиновке

Ситуация для ВСУ в Константиновке становится критической: группировка войск «Юг» охватила город с трех сторон. Российские подразделения ведут уличные бои в промышленной застройке, а пути снабжения украинского гарнизона практически перерезаны.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ситуация для украинских подразделений в Константиновке становится критической, а оборона города теряет целостность. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.

Группировка войск «Юг» охватила Константиновку с трех сторон, практически перерезав пути снабжения гарнизона. Российские подразделения продвигаются через жилую и промышленную застройку города и ведут уличные бои. Украинские источники признают: оборона разбита на отдельные очаги, а из-за критической нехватки пехоты сплошная линия фронта не удерживается.

Александр Коц отмечает, что сражение за Константиновку переходит в фазу войны на истощение, напоминая по характеру боевые действия за Покровск. О серьезности положения свидетельствуют и украинские аналитики, сообщающие об активности российских войск в районе Славянска, Краматорска и Константиновки. По их оценкам, взятие населенного пункта под полный контроль российских сил представляется вопросом времени.

В настоящий момент Константиновка практически находится в «клещах». Единственный маршрут снабжения — трасса Н-20, ведущая в сторону Дружковки, — находится под постоянным огневым контролем. После недавнего освобождения поселка Химик передовые российские подразделения подошли к этой транспортной артерии на расстояние около трех километров.

Военкор подчеркивает, что падение Константиновки приведет к разрушению южной опоры Славянско-Краматорской агломерации и откроет российским силам прямой путь на Дружковку и к южным окраинам Краматорска.

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