Военкор Коц оценил продвижение ВС РФ в Константиновке

Александр Коц отмечает, что сражение за Константиновку переходит в фазу войны на истощение, напоминая по характеру боевые действия за Покровск. О серьезности положения свидетельствуют и украинские аналитики, сообщающие об активности российских войск в районе Славянска, Краматорска и Константиновки. По их оценкам, взятие населенного пункта под полный контроль российских сил представляется вопросом времени.