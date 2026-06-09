Военкор оценил удары по мостам под Одессой

Удары по транспортной инфраструктуре в районе Одессы, включая переправы через Днестровский лиман, являются частью стратегии по изоляции юго-западного участка фронта. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын на странице сообщества во «ВКонтакте».
Лисицын выделяет несколько стратегических целей таких операций:
- пресечение поставок западной военной техники через румынский коридор;
- лишение украинской группировки путей отхода;
- затруднение переброски оперативных резервов.
Разрушение логистических узлов создает для ВСУ критические проблемы: снабжение одесского гарнизона существенно затрудняется, а маневрирование силами становится практически невозможным. При этом военкор отмечает и риски для российской стороны: в перспективе восстановление разрушенной инфраструктуры при продвижении войск потребует от нее больших затрат времени и ресурсов.
По его словам, удары вблизи границы с входящей в НАТО Румынией можно считать определенным повышением ставок в конфликте. Однако из-за переброски основных сил ВСУ на Покровское и Кураховское направления у украинского командования не осталось ресурсов для обороны Одессы, а без регулярного снабжения гарнизон региона потеряет способность к длительному сопротивлению, заключил Лисицын.