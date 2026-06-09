Военкор оценил удары по мостам под Одессой

По его словам, удары вблизи границы с входящей в НАТО Румынией можно считать определенным повышением ставок в конфликте. Однако из-за переброски основных сил ВСУ на Покровское и Кураховское направления у украинского командования не осталось ресурсов для обороны Одессы, а без регулярного снабжения гарнизон региона потеряет способность к длительному сопротивлению, заключил Лисицын.