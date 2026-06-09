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Военкор оценил удары по мостам под Одессой

Военкор Евгений Лисицын оценил стратегическое значение ударов по мостам в районе Одессы. По мнению эксперта, разрушение логистики лишает гарнизон снабжения и путей отхода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Удары по транспортной инфраструктуре в районе Одессы, включая переправы через Днестровский лиман, являются частью стратегии по изоляции юго-западного участка фронта. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын на странице сообщества во «ВКонтакте».

Лисицын выделяет несколько стратегических целей таких операций:

  • пресечение поставок западной военной техники через румынский коридор;
  • лишение украинской группировки путей отхода;
  • затруднение переброски оперативных резервов.

Разрушение логистических узлов создает для ВСУ критические проблемы: снабжение одесского гарнизона существенно затрудняется, а маневрирование силами становится практически невозможным. При этом военкор отмечает и риски для российской стороны: в перспективе восстановление разрушенной инфраструктуры при продвижении войск потребует от нее больших затрат времени и ресурсов.

По его словам, удары вблизи границы с входящей в НАТО Румынией можно считать определенным повышением ставок в конфликте. Однако из-за переброски основных сил ВСУ на Покровское и Кураховское направления у украинского командования не осталось ресурсов для обороны Одессы, а без регулярного снабжения гарнизон региона потеряет способность к длительному сопротивлению, заключил Лисицын.

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