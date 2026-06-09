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В Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ

Россия не меняла свою тактику ответа на удары ВСУ, российская сторона в качестве своих целей выбирает только военные объекты, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Источник: РИА "Новости"

«Мы бьем по логистическим цепочкам, разрушаем военную инфраструктуру. Мы не меняем стиля. Это по законам войны. А бить по мирному населению, которое едет отдыхать — последнее дело для военного человека. Тем не менее для Киева это уже типичная террористическая тактика», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

«Мы об этом мало говорим, что все время отвечаем. И люди думают, что мы не отвечаем на эти террористические атаки. А мы отвечаем, и очень жестко», — подчеркнул Колесник.

Мост в районе Чонгар на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.

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