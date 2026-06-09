В Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ

«Мы бьем по логистическим цепочкам, разрушаем военную инфраструктуру. Мы не меняем стиля. Это по законам войны. А бить по мирному населению, которое едет отдыхать — последнее дело для военного человека. Тем не менее для Киева это уже типичная террористическая тактика», — заявил депутат.
Он отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.
«Мы об этом мало говорим, что все время отвечаем. И люди думают, что мы не отвечаем на эти террористические атаки. А мы отвечаем, и очень жестко», — подчеркнул Колесник.
Мост в районе Чонгар на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки беспилотников ВСУ. Движение по переправе было вынужденно перекрыто. На месте находятся специалисты профильных служб.