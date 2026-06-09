Эксперт оценил ресурсы ВСУ и планы Киева на контрнаступление

По словам Павлива, у Киева нет утвержденного плана действий. Собеседник NEWS.ru напомнил, что британский премьер-министр «собирал всех у себя» и выступал принимающей стороной. Политолог уточнил, что Кир Стармер, по сути, вызвал Зеленского на ковер и пригласил канцлера ФРГ Фридриха Мерца с французским президентом Эммануэлем Макроном. Ключевых тем, которые обсуждались на переговорах, было несколько.
«Все прекрасно понимают, что никаких реальных ресурсов у Киева для контрнаступления, как летом 2023 года, нет. Здесь обсуждать нечего. Можно, конечно же, рассказывать, что ВСУ будут имитировать какое-то контрнаступление. Но никакого конкретного плана Зеленский, конечно же, европейским лидерам не предоставил», — сказал Павлив.
Ранее Зеленский заявил, что следующие два месяца станут критическими для противостояния Москвы и Киева. По его словам, сейчас наступает момент, когда необходимо готовиться к переговорам и ключевым решениям, ожидаемым от саммитов Европейского союза, стран G7 и НАТО.