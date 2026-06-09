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Эксперт оценил ресурсы ВСУ и планы Киева на контрнаступление

Украинская армия не способна на полноценное контрнаступление этим летом — у Киева просто нет для этого ресурсов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Михаил Павлив. Так он отреагировал на заявление украинской журналистки Дианы Панченко о том, что Британия тайно выделила средства президенту Владимиру Зеленскому на удар ВСУ по всей линии фронта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам Павлива, у Киева нет утвержденного плана действий. Собеседник NEWS.ru напомнил, что британский премьер-министр «собирал всех у себя» и выступал принимающей стороной. Политолог уточнил, что Кир Стармер, по сути, вызвал Зеленского на ковер и пригласил канцлера ФРГ Фридриха Мерца с французским президентом Эммануэлем Макроном. Ключевых тем, которые обсуждались на переговорах, было несколько.

«Все прекрасно понимают, что никаких реальных ресурсов у Киева для контрнаступления, как летом 2023 года, нет. Здесь обсуждать нечего. Можно, конечно же, рассказывать, что ВСУ будут имитировать какое-то контрнаступление. Но никакого конкретного плана Зеленский, конечно же, европейским лидерам не предоставил», — сказал Павлив.

Ранее Зеленский заявил, что следующие два месяца станут критическими для противостояния Москвы и Киева. По его словам, сейчас наступает момент, когда необходимо готовиться к переговорам и ключевым решениям, ожидаемым от саммитов Европейского союза, стран G7 и НАТО.