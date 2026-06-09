Эксперт оценил ресурсы ВСУ и планы Киева на контрнаступление

Украинская армия не способна на полноценное контрнаступление этим летом — у Киева просто нет для этого ресурсов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Михаил Павлив. Так он отреагировал на заявление украинской журналистки Дианы Панченко о том, что Британия тайно выделила средства президенту Владимиру Зеленскому на удар ВСУ по всей линии фронта.