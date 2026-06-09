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Судебные приставы передали конфискованные авто из Алушты в зону СВО

Ранее машины принадлежали водителям, осужденным за пьяную езду.

Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и Севастополю

В Алуште судебные приставы передали автомобили, конфискованные по решению суда, в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Двух жителей Алушты судили за повторное вождение в пьяном виде. Обоих осужденных лишили прав. Одному назначили 180 часов обязательных работ, а другому — 120. Кроме того, суд конфисковал машины у обоих водителей.

Судебный пристав возбудил исполнительные производства и составил акты описи и ареста Chevrolet Lanos и Kia Cerato. Далее обе иномарки передали представителям одной из воинских частей для отправки бойцам, которые находятся в зоне СВО.

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