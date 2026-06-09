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В Звездном простились с погибшим участником СВО Дмитрием Чигвинцевым

Боец погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 июня, в Звездном состоялась церемония прощания с погибшим участником спецоперации Дмитрием Чигвинцевым. Мужчина погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач. Ему было 23 года. Об этом сообщили в местной администрации.

Известно, что Дмитрий родился в поселке Звездный в 2002 году. После окончания школы работал в строительной сфере на территории Пермского края, а также был автомехаником. Мужчина был женат, в семье воспитываются трое детей.

В ноябре 2024 года он заключил контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. В апреле 2025 года получил ранение в ногу, а с октября числился пропавшим без вести. 4 ноября, выполняя боевые задачи на СВО, погиб. Дмитрий служил рядовым, разведчиком-гранатометчиком 2-го разведывательного взвода разведывательной роты.

Прощание прошло во Дворце культуры ЗАТО Звёздный. Его похоронили на кладбище в Бершети. Проститься с героем пришли родные, друзья, одноклассники и представители администрации.