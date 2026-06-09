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Лидер АдГ Вайдель потребовала от Киева репарации за «Северные потоки»

Алиса Вайдель заявила, что Украина должна объяснить свою роль в акте «государственного терроризма» и выплатить компенсацию ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель потребовала от Украины выплатить репарации ФРГ за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она заявила на брифинге в бундестаге.

«Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла», — сказала Вайдель. По ее словам, поток платежей необходимо развернуть в обратную сторону и Украина должна выплатить Германии репарации.

Политик подчеркнула, что подрыв трубопроводов нанес «гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии». Как заметила Вайдель, благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа, но эта бизнес-модель была умышленно разрушена действующим правительством ФРГ.

Если по итогам досрочных выборов АдГ придет к власти, партия намерена незамедлительно начать прямые переговоры с Российской Федерацией. Выборы, считает Вайдель, могут пройти уже в следующем году.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что без восстановления «Северного потока» Германия не сможет вернуть себе былой уровень благосостояния и сохранить промышленность.

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