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Российские силы ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день

Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за день сбили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 9 июня сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Вражеские дроны военные перехватывали в период с 8 утра до 8 вечера.

Российская армия успешно уничтожила БПЛА киевского режима над 13 российскими регионами: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что оператор ударного беспилотника под Купянском одним точным попаданием уничтожил новейшую украинскую гаубицу «Богдана-Б» калибра НАТО стоимостью около 1,5 млн долларов.

Также 9 июня Вооруженные силы России поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру, которую использует украинская армия. Об этом заявили в оборонном ведомстве.

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