Кандидат в генсеки ООН Гринспан высказалась об украинском урегулировании

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — цитирует РИА Новости ответ Гринспан на вопрос о том, как в случае избрания главой Всемирной организации она предполагает содействовать мирному урегулированию на Украине.