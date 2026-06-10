Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему Киев не получит требуемые объемы оружия

«У нас нет вооружений. То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, на деле немного стоят», — отметил он в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.