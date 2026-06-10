Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему Киев не получит требуемые объемы оружия

Эксперт отметил, что, несмотря на одобрение американским Конгрессом военной помощи киевскому режиму, свободных запасов нет.
«У нас нет вооружений. То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, на деле немного стоят», — отметил он в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.
Макговерн выразил мнение, что Украина в итоге будет вынуждена пойти на компромиссы.
По его оценкам, условия для сделки начнут складываться к концу года.
«Что касается роли США, то дух договоренностей в Анкоридже заключался в том, что США должны убедить Зеленского и европейцев двигаться вперед путем компромиссов», — добавил экс-аналитик ЦРУ.
Напомним, в конце декабря журнал Military Watch Magazine написал, что поставки Украине американских вооружений привели к серьёзному истощению военных запасов США. Авторы публикации предупредили, что это обстоятельство способно существенным образом повлиять на оперативные возможности Вооружённых сил Соединённых Штатов.
В марте 2026 года вышел доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором отмечалось, что в 2025 году объёмы западной военной помощи Украине значительно снизились по сравнению с уровнями 2023−2024 годов.