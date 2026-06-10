Эксперт Рыжко: в курском Суджанском районе от действий ВСУ повреждено 30 ОКН

КУРСК, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 30 объектов культурного наследия (ОКН), в том числе 13 церквей, повреждены в результате действий Вооруженных сил Украины в приграничном Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС сообщила привлеченный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ольга Рыжко.
«В Суджанском районе пострадало больше всего объектов культурного наследия в Курской области: 30 ОКН, в том числе 13 церквей, школа, жилой дом, больница, вокзал и 6 мемориалов, в том числе посвященные Великой Отечественной войне и прочие объекты», — рассказала собеседница агентства.
Рыжко добавила, что в Рыльском районе повреждены 23 объекта, из которых 14 — жилые дома, имеющие статус ОКН. Эксперт назвала большой трагедией практически полное разрушение бюста актера и уроженца Курской области Михаилу Щепкину. «Мы в Судже еще не были в связи с тем, что оперативная обстановка не позволяет. Но, насколько я знаю, объект утрачен просто практически полностью, остался только постамент», — сказала Рыжко.