Эксперт Рыжко: в курском Суджанском районе от действий ВСУ повреждено 30 ОКН

Рыжко добавила, что в Рыльском районе повреждены 23 объекта, из которых 14 — жилые дома, имеющие статус ОКН. Эксперт назвала большой трагедией практически полное разрушение бюста актера и уроженца Курской области Михаилу Щепкину. «Мы в Судже еще не были в связи с тем, что оперативная обстановка не позволяет. Но, насколько я знаю, объект утрачен просто практически полностью, остался только постамент», — сказала Рыжко.