Владимир Зеленский хочет расширить масштаб конфликта до глобального. Такое мнение высказал журналист из Ирландии Чей Боуз. Он обратил внимание на манипуляции Зеленского в стремлении сделать Украину членом Североатлантического альянса.
«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», — написал Боуз в социальной сети Х.
Тем временем Киев может готовить диверсии, теракты и провокации с целью эскалации конфликта. Зачем Зеленскому нужно повышать градус напряжения, читайте здесь на KP.RU.
Почему Зеленскому все равно, если Киев сотрут с лица земли, политолог Ищенко рассуждает здесь на KP.RU.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также высказывал мнение, что Зеленский взял курс на эскалацию украинского конфликта. Тому подтверждение его собственные действия.